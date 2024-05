Sorpresa Ducati | giù dal podio del venerdì

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Viene voglia di rileggerla più volte la scaletta dei tempi che ha acceso i riflettori sul Gp di Catalogna. Rileggerla con l’obiettivo di scoprire dov’è l’errore. Già, perchè alzi la mano chi si ricorda da quanto tempo – anche se stiamo parlando semplicemente delle libere del– non c’eranosu quello che si chiamavirtuale. E così la statistica deve essere aggiornata dopo quanto accaduto ieri pomeriggio a Barcellona, dove i più veloci sono stati Aleix Espargaro, Brad Binder e Pedro Acosta. Rispettivamente in sella a una velocissima Aprilia e due Ktm che in questo weekend sembrano avere la possibilità di fare la voce grossa. Espargaro e la sua Aprilia, dicevamo: quasi un premio, un applauso, un qualcosa da mettersi dentro con emozione per Aleix che appena 24 ore prima del giro-lampo di ieri, aveva annunciato il suo addio alle gare di MotoGp con la fine del 2024. Bello.