Sollevamento pesi - Lucrezia Magistris si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024

Si ferma ad un totale di 214kg Lucrezia Magistris sulla pedana thailandese di Phuket in occasione della World Cup, appuntamento decisivo per definire la ranking list olimpica per Parigi 2024. L’azzurra della categoria fino a 59kg – dodicesima nella classifica e chiamata a migliorare i suoi 217 kg per insidiare la statunitense Wilkins – rimane per il momento fuori dalla top 10 necessaria per il pass a cinque cerchi, anche se per il verdetto definitivo sulla qualificazione ai Giochi sarà necessario aspettare il giorno della pubblicazione del ranking ufficiale, previsto il 24 maggio.

