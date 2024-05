Sogno promozione finito | L’Halley ha dato tutto

(Di sabato 25 maggio 2024) È finita a Pesaro l’esaltante stagione delMatelica. In gara2 di semifinale playoff contro l’Italservice sarebbe servito più di un miracolo senza gli infortunati Mariani, Mentonelli e Sacchi. Questo non è riuscito al team matelicese che saluta un torneo di alto livello lasciando ai pesaresi la gioia di giocare la finale per il salto di categoria. "Mi complimento – esordisce coach Antonio Trullo – con l’Italservice per la qualificazione. Per noi era difficile vincere per i gravi problemi che dovevamo affrontare. Abbiamo fatto fatica giocando senza alcun playmaker di ruolo, avendo perso entrambi per problemi al ginocchio. Al di là del ko, ringrazio la squadra per l’ottimo torneo disputato. Siamo arrivati davanti a tutti nella prima fase, siamo ripartiti da quinti nella seconda e abbiamodi nuovo primi, abbiamo vinto gare importanti e lottato in ogni circostanza. Ringrazio i tifosi che hanno sofferto con noi e sostenuto.

