Softball | ecco la classica Italposa - sotto con Bollate

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo aver iniziato il girone di ritorno battendo il fanalino Parma, oggi alle 17 e alle 18.30 l’Forlì è impegnata nel match clou della seconda giornata: al Buscherini infatti arriva la capolistadelitaliano, Forlì-è sempre stata una partita importante, di alto profilo, mai scontata. Spesso i due club si sono contesi un piazzamento di vertice, se non addirittura un trofeo. Non a caso, quello di oggi è l’antipasto di un’altra sfida, la semifinale di Coppa Italia del prossimo 22 giugno. L’è uscita da Parma con due prove consistenti e brillanti, con tanto di perfect game di Kelly Barnhill. La lanciatrice americana appare al top della condizione: nelle ultime sei partite ha incassato solo 9 valide e rifilato ben 74 strike out, che fa oltre 12 di media a partita. Peccato che la sua esperienza in Romagna sia al termine: come da contratto: a inizio giugno Barnhill tornerà negli Usa per impegni presi in precedenza.

