Sofia Raffaeli d’argento agli Europei di ginnastica ritmica di Budapest | Questa medaglia è per tutta l’Italia

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 –si conferma vice campionessa europea. Baldassarri sesta nell’All aroundè di nuovo vice campionessa europea. L’agente delle Fiamme Oro, dopo l’argento dello scorso anno a Baku, si ripete a. Il “Vulcano di Chiaravalle”, dopo essersi qualificata per la finale all around con il primo punteggio, conferma la sua preparazione in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Parigi 2024 (ha il pass per nazione dal Mondiale dinel 2022). Con 139.750 punti (CE 36.300 – PA 35.500 – CV 34.000 – NA 33.950) la 20enne marchigiana, che ha mantenuto la prima posizione in classifica per quasila competizione, deve purtroppo lasciare il gradino più alto del podio alla bulgara Stiliana Nikolova, che succede alla connazionale Boryana Kaleyn, che aveva vinto il titolo lo scorso anno in Azerbaijan. La 18enne dimette insieme un totale sui quattro attrezzi di 143.