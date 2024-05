Siu uscita dal coma - la foto del cappotto e il nuovo sospetto sul marito | Ha violato i sigilli L' amica dell' influencer | Voleva il controllo

Influencer ferita al petto. La 30enne esce dal coma. Un video incastra il marito - Influencer ferita al petto. La 30enne esce dal coma. Un video incastra il marito - È uscita dal coma farmacologico Soukaina El Basri, per tutti Siu, l’influencer di 30 anni che giovedì scorso era arrivata in ospedale a Biella dicendo di essersi ferita in casa. La donna era stata tra ... informazione

L’influencer Siu è uscita dal coma. Cosa non torna nel racconto del marito: tutti i dubbi - L’influencer Siu è uscita dal coma. Cosa non torna nel racconto del marito: tutti i dubbi - Il marito è accusato di averla colpita con un oggetto appuntito ... La villa era stata sequestrata poco dopo i fatti, il 18 maggio. Ma un cappotto, che al momento del sequestro era su una sedia, nei ... dire

Chi è Jonathan Maldonado: il marito dell’influencer Siu, ricoverata in gravi condizioni - Chi è Jonathan Maldonado: il marito dell’influencer Siu, ricoverata in gravi condizioni - L'influencer Siu è ricoverata in condizioni critiche. Intanto, suo marito, è stato preso in custodia dalla Procura di Biella. Chi è Jonathan Maldonado. trend-online