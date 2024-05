Sir Jim Ratcliffe invia un messaggio al Manchester United dopo la finale della FA Cup 2024

(Di sabato 25 maggio 2024)-05-25 20:18:15 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il comproprietario del, Sir Jim, ha dichiarato di essere “molto orgoglioso”la scioccante vittoria per 2-1 sulCity nelladi FA Cup– ma non ha nominato l’allenatore sotto pressione Erik ten Hag nel suodi congratulazioni. I resoconti alla vigiliadicevano che la partita sarebbe stata l’ultima partita di Ten Hag alla guida delle sue due stagioni di regno irregolare all’Old Trafford, e i giocatori dell’olandese hanno prodotto probabilmente la loro migliore prestazione del suo mandato battendo i campioniPremier League allo stadio di Wembley. . “Vincere ladi FA Cup a Wembley è una sensazione meravigliosa”, ha dettoin un comunicato pocoil fischiodi sabato.

Sir Jim Ratcliffe fa la voce grossa in casa dello United. Il socio di minoranza del club che ha però totale autonomia per il settore calcistico ha inviato una mail a tutto lo staff. Nella missiva indirizzata a tutti i dipendenti, Radcliff lamentava la scarsa pulizia nella sede del club e all’Old Trafford nonché il disordine. ilnapolista

Sito inglese: L'allenatore del Manchester United Erik ten Hag spera di portare una stella del Barcellona come primo acquisto di Sir Jim Ratcliffe quest'estate, se rimarrà per la terza stagione all'Old Trafford. Ten Hag ha portato lo United alla Coppa EFL e al ritorno in Champions League in una promettente stagione d'esordio dopo essere arrivato dall'Ajax nel 2022, ma la seconda stagione dell'olandese è stata molto più difficile.

Ultim'ora di calciomercato: Napoli-Manchester United, contatti per Greenwood! - Ultim'ora di calciomercato: Napoli-manchester United, contatti per Greenwood! - Calciomercato Napoli, nuova trattativa con il manchester United! Notizia clamorosa direttamente da New York, dove uno dei giornali più autorevoli del mondo - il The Athletic del gruppo editoriale New York Times, ha svelato i contatti in corso tra il Napoli Napoli ed il manchester United per il trasferimento di Mason Greenwood. Classe 2002, a soli 22 anni ...

Lo stadio Old Trafford del Manchester United crolla a pezzi: entra l'acqua dal tetto - Lo stadio Old Trafford del manchester United crolla a pezzi: entra l'acqua dal tetto - Tra i punti più colpiti la tribuna Sir Alex Ferguson e la tribuna East, dove si è riversata una vera e propria cascata sui sedili sottostanti. All'angolo opposto colpita anche la tribuna Sir Bobby ...