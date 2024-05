Sinner ottimista a Parigi L’anca non preoccupa e il numero 1 è più vicino

(Di sabato 25 maggio 2024)none conora è di nuovo lecito sognare. Cosa? La vetta del ranking, perché con la sconfitta di Nole ieri contro Machac (4-6, 6-0, 1-6) a Ginevra il1 torna a farsi più. Il serbo manterrebbe la vetta del ranking solo se al Roland Garros riuscisse a centrare almeno le semifinali (evenisse subito eliminato). In caso di sconfitta anticipata, invece, sarebbe certamente superato dall’azzurro, che la scorsa stagione asi è fermato al secondo turno e quindi quasi non difende punti (solo 45). Se si arrivasse a una ipotetica finale tra Djokovic e, l’azzurro diventerebbe il 29esimo n.1 del mondo anche se perdesse (attualmente, tolti i punti del Roland Garros del 2023, ha 760 in piu’ del serbo: il finalista di Roland Garros prende 1300 punti mentre il vincitore ne prende duemila. Jannik ai cancelletti lunedì, quando affronterà Eubanks: "Ho deciso di giocare perché è uno Slam e voglio farne parte se il mio corpo me lo consente.

