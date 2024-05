(Di sabato 25 maggio 2024) "In assenza di una formale convocazione che ad oggi non è ancora arrivata, sarà inevitabile proclamare undel servizio". E' quanto dichiarano Ugl, FederCisal, Satam, Tam, Claai, Unione Artigiani, Unione Tassisti d'Italia, Uri, Fast Confal, UnicaCgil, Orsa, Usb, Unimpresa, Sitan/Atn. "In seguito allo sciopero dello scorso 21 maggio, avevamo ottenuto un impegno per un possibile incontro per il prossimo lunedì; nessun segnale in tal senso risulta arrivato", affermano. .

Sindacati taxi, verso nuovo fermo nazionale - Sindacati taxi, verso nuovo fermo nazionale - "In assenza di una formale convocazione che ad oggi non è ancora arrivata, sarà inevitabile proclamare un nuovo fermo nazionale del servizio". E' quanto dichiarano Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Satam, ... ansa

Il primo giugno nuovo tentativo di lancio per il taxi spaziale Starliner - Il primo giugno nuovo tentativo di lancio per il taxi spaziale Starliner - E' previsto per sabato primo giugno, alle 18:25 ora italiana, il nuovo tentativo di lancio per il primo volo di prova con equipaggio di Starliner, il taxi spaziale della Boeing. Lo annunciano i team ... ansa

Taxi, pronte 72 licenze. Le auto solo in autunno. Ed è braccio di ferro sui tagli delle tariffe - taxi, pronte 72 licenze. Le auto solo in autunno. Ed è braccio di ferro sui tagli delle tariffe - Entro giugno via al bando per ottenere l’abilitazione, ma i sindacati insorgono . Orioli: "Abbiamo lavorato con i conducenti. I prezzi, però, andranno rivisti". Fita Cna e Ascom: "Agiremo per vie lega ... ilrestodelcarlino