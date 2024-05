Simone Frulio - lo stilista di Fiorell - Amici e Mare Fuori si racconta a FqMagazine | Per ‘Fiore’ ho creato una giacca con tutti i miei pupazzi di infanzia Sogno di vestire Laura Pausini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Classe 1997,negli ultimi anni di strada ne ha percorsa parecchia. Dopo essersi lasciato alle spalle la parentesi musicale e l’esperienza a Io Canto nel 2010 (a soli 12 anni), la partecipazione a XFactor nel team Simona Ventura con i Freeboys e alcuni singoli pubblicati, ora si è lanciato moda. Nel 2020 infatti, quando il futuro risultava incerto a causa della pandemia,ha voluto dare una sterzata al suo domani. Dopo una laurea in Lingue, Comunicazione e Media presso l’Università Cattolica di Milano,è diventato oggi un imprenditore di successo grazie alla nascita di Momo. Il progetto, nato inizialmente come un hub dove i giovani potessero esprimere liberamente il loro talento e creatività lato moda, è diventato in poco tempo una certezza innovativa tra gli addetti ai lavori. Un vero e proprio brand di moda al passo con i tempida giovani per i giovani, in particolare della GenZ.