Simone Fontecchio salta il preolimpico | Fermato dall’operazione al piede

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 maggio 2024 – La squadra azzurra senza il suo leader nel. Brutte notizie per coach Gianmarco Pozzecco:non prenderà parte al torneo di qualificazione a Parigi 2024. La guardia dei Detroit Pistons si è sottoposto ad un intervento e deve osservare un periodo di riposto. Lo ha rivelato lo stesso cestita azzurro sui suoi canali social: "Ciao a tutti! In seguito all'infortunio dello scorso 17 marzo alsinistro che mi ha impedito di giocare le ultime partite della stagione, mi sono sottoposto ieri ad un mini intervento chirurgico per risolvere completamente il problema così da riuscire a recuperare più velocemente. L'intervento è andato bene e sono già in via di guarigione. Purtroppo questo comporterà la mia assenza aldi questa estate in Portorico”, ha scrittopostando una immagine che lo ritrae con ilingessato. "Rinunciare alla nazionale è per me un grande dispiacere, sarei voluto scendere in campo e rappresentare la maglia azzurra anche quest'anno, specialmente con un obiettivo così importante come l'Olimpiade - aggiunge - Ci tengo a ringraziare Detroit e la Nazionale che mi sono stati di enorme supporto in questo momento.