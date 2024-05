Signora senza eredi - lascia testamento da oltre 300mila euro al canile di Milano

(Di sabato 25 maggio 2024) « Lascio alcomunale diun importo pari al 90 per cento delle somme (liquide e investimenti di qualsiasi natura) esistenti presso gli istituti di credito alla data del mio decesso ». Poche parole a fronte di un gesto di generosità che unamorta il 4 novembre scorso e, ha compiuto nei confronti dei 150 cani ospiti delcomunale di via Aquila. La donna ha donato.

