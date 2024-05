Sicurezza sul lavoro e lavoratori in nero Controlli nel napoletano

(Di sabato 25 maggio 2024)sulin. Carabinieri impegnati neialle aziende del. Attività sospese a Villaricca e Terzigno. Continuano idei Carabinieri per lasule per iin. Due diverse attività di controllo una nell’area Nord di Napoli e l’altra nell’Area a Sud del capoluogo. Sanzioni e sospensione delle attività a Villaricca e Terzigno Villaricca Operatiper lasui luoghi dia Villaricca da parte dei carabinieri della locale stazione che, insieme al personale dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno ispezionato diversi cantieri edili. Durante le operazioni sono stati denunciati i rappresentanti legali di due imprese edili con un cantiere aperto in corso Italia. Tra le diverse sanzioni accertate, oltre all’omessadel rischio caduta dall’alto, trovati dueindei quattro presenti.

Implementare strategie di manutenzione predittiva mirate a prevenire guasti e malfunzionamenti. In questo modo, è possibile ridurre i gravi incidenti che in diversi settori industriali provocano lesioni o decessi. In questi giorni è balzato nei fatti di cronaca il terribile incidente che ha causato la morte di 5 lavoratori a Casteldaccia, vicino a Palermo. romadailynews

Nell’azienda tessile i dipendenti erano tutti in nero: multa da 100mila euro al titolare - Nell’azienda tessile i dipendenti erano tutti in nero: multa da 100mila euro al titolare - Controlli dei carabinieri per la sicurezza sul lavoro in cantieri edili e aziende a Villaricca e a Terzigno (Napoli), in totale trovati 8 dipendenti in ... fanpage

Tassa sulla salute: 150 frontalieri sul piede di guerra - Tassa sulla salute: 150 frontalieri sul piede di guerra - Manifestazione di protesta a Como sostenuta da sei sindacati fra italiani e svizzeri per contrastare la decisione di Roma ... laregione.ch

Lavoro, Tajani: contrari a salario minimo perché è troppo basso - lavoro, Tajani: contrari a salario minimo perché è troppo basso - Napoli, 25 mag. (askanews) - 'Come siamo contrati al salario minimo fissato per legge perché è un salario troppo basso. Noi vogliamo il salario ... notizie.tiscali