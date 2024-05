Sicurezza bancaria Firmato l’accordo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Un ulteriore strumento per una governance efficace dellain banca. È stato sottoscritto in Prefettura dal prefetto Castrese De Rosa e dal coordinatore nazionale Ossif - Centro di ricerca Abianticrimine Marco Iaconis il ’protocollo per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela’. Alla firma hanno partecipato i vertici territoriali delle forze di polizia: il comandante dei carabinieri Andrea Lachi, il comandante della guardia di finanza Leonardo Brandano e il dirigente della squadra mobile della questura Claudio Cagnini, il comandante della polizia locale di Ravenna Andrea Giacomini e i direttori dei 17 istituti di credito aderenti. L’obiettivo è potenziare la cooperazione tra gli istituti di credito aderenti e le forze di polizia, per migliorare il livello dinelle banche come previsto dalquadro nazionale siglato a dicembre 2022 da ministero dell’Interno e Abi.