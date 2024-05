Siamo stati presi in giro

(Di sabato 25 maggio 2024) "Abbiamo appreso dal governo che i cittadini che hanno subito danni dall’alluvione, in molti casi drammatici, non verranno rimborsati del 100% come promesso loro". Parla di "vera e propria presa in" il governatore Stefano Bonaccini, che in un video su Instagram fa eco a Luigi Tosiani e punta il dito contro il governo per i rimborsi dei beni mobili: "Un anno fa ildente Meloni e tanti ministri che ringraziammo vennero in Romagna e in parte dell’Emilia a promettere che, come dodici anni fa per il sisma, per cui ricordo fu rimborsato il 100% dei danni a chiunque doveva ricostruire, anche per l’alluvione ai privati sarebbe stato rimborsato il 100%. Impariamo che potranno ricevere fino a 10mila euro, ma se ne hanno già ricevuto 3mila o 5mila dalla Regione, verranno scalati fino a 10mila. Mi auguro che il governo ci ripensi. Ovunque sarò lottero per i risarcimenti". .

Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, dopo la rottura con Bobo Vieri, sono pronti a tornare a parlare di calcio, e lo faranno in un format tutto loro. È ufficiale la data d’inizio del nuovo programma condotto dal trio: si tratta del 19 agosto, data non casuale, che coincide con l’inizio della nuova stagione di Serie A. ilfattoquotidiano

Novità a scuola. Arrivano i prof per gli stranieri e i voti ai presidi - Novità a scuola. Arrivano i prof per gli stranieri e i voti ai presidi - Un docente con una formazione specifica per insegnare l’italiano ai ragazzi stranieri, in particolare quelli arrivati da poco in Italia; nuovi percorsi di specializzazione per i docenti precari di sos ... quotidiano

Spugna: "Abbiamo recuperato una partita ormai persa, grazie a cuore, sacrificio e determinazione" - Spugna: "Abbiamo recuperato una partita ormai persa, grazie a cuore, sacrificio e determinazione" - La Roma Femminile batte la Fiorentina ai rigori, solleva la sua seconda Coppa Italia e centra così uno storico double! asroma

“Mi ero rivolto a Esselunga, ma non so come sia finita” - “Mi ero rivolto a Esselunga, ma non so come sia finita” - Nelle telefonate mostrate dai pm c’è un presidente di Regione che chiama un suo consigliere regionale, per perorare la causa di una spiaggia che da pubblica deve diventare privata e invitarlo a incont ... ilfattoquotidiano