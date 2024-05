Si sono sposati | matrimonio in segreto per la coppia vip

(Di sabato 25 maggio 2024) Personaggi tv.inper lavip. La star della famosissima serie Netflix “Stranger Things” e il figlio del noto cantante Jon Bon Jovi, si. I due sipromessi il grande sì di fronte ai genitori e ai parenti più stretti. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa splendida notizia.Leggi anche: Paola Caruso si fidanza a sorpresa ma accade l’inaspettato (VIDEO) Leggi anche: Fedez beccato sul jet privato con una misteriosa bionda: la reazione di Chiara Ferragni (FOTO)inper la famosavip Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si. La conferma delinè arrivata direttamente dal periodo statunitense People. La star della famosa serie Netflix, “Stranger Things”, e il figlio del noto cantante Jon Bon Jovi hanno celebrato le loro nozze in compagnia della famiglia e dei parenti più intimi.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a tvzap©

