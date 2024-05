Si è spento Domenico Ciani Bomber formidabile - segnò gol pesantissimi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Si èieri mattina uno dei calciatori giallorossi, che ha segnato gol indelebili nella storia del Ravenna, coincisi con episodi ancor oggi nella memoria degli appassionati (quelli senza tanti capelli in testa). Sto parlando di, 78 anni compiuti nel dicembre scorso, che dal 1965 al 1974 può vantare 228 presenze ‘glorificate’ da sessanta reti (una sola su rigore). Ovvero terzo marcatore ‘all time’ - dopo Cecco Cortesi e il ‘pioniere Capra’ - e quinto per numero di maglie indossate alle spalle del leggendario capitano Lillo Rizzo, dello stesso Cortesi, di Sotgia e Pregnolato. Basterebbero queste statistiche per delineare l’importanza di un attaccante come, un giocatore che nel calcio odierno sarebbe una seconda punta: buon possesso di palla, grande determinazione e maestro di tempismo negli ultimi sedici metri. Nel calcio di adesso sarebbe andato a nozze ed infatti a quei tempi (una sessantina di anni fa) non erano pochi i talent-scout (in prima fila il presidentissimo della Spal, Mazza) che avevano messo nel mirino questo ragazzo, che aveva un pregio: giocava per divertimento ma erano tremendamente serio quando calzava gli scarpini.