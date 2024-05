Si commettono errori - fors - perché stanchi di una vita che non ci appaga più

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 25 maggio 2024) Ci sono giorni in cui mi mancano tutti, anche quelli che ho mandato via io. Sono i giorni in cui mi sento più sola, smarrita. Ed era vero. Sono sua madre. Non dovrei dare nulla per scontato, dovrei essere concentrata come un dio, ragionare come un dio, esercitare l’amore in ogni momento,l’amore è esercizio di presenza. Il problema è che io la amo con tutta me stessa, ma la amo soprattutto in assenza. Quando è con me, invece, provo qualcosa di esasperato e inammissibile che mi confonde e mi agita. Si continua a essere di qualcuno anche se quel qualcuno non c’è più? Ci sono ruoli per cui il prefisso ex non vale. Per certi legami non c’è prescrizione mai, oltre il tempo e i fatti della. Dicono che i bambini passino la fase deiquello el’altro, ma a lui sembra il contrario, sono i grandi a chiedergli continuamente ildelle cose:fai così?non sorridi?non parli? Lui non sa rispondere, nemmeno quando il padre, una volta saliti in macchina, gli chiede se è triste.