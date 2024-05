Si apre la stagione di Ultravox L’area estiva delle Cascine raddoppia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024)Firenze torna e. Sioggi lo spazio estivo, a ingresso libero, all’interno del ParcoFirenze, con una serie di interessanti novità. La prima: non più il pratoCornacchie ma quello della Tinaia, a due passi dal piazzale, proprio davanti al Visarno. Cambia l’indirizzo ma non la formula:si conferma luogo ideale per ritrovarsi, gustare un aperitivo d’autore o un’ottima cena, mentre sul palco sfilano spettacoli e concerti. E poi, fl a tema, area sportiva, cinema e sport su grande schermo, incontri, animazione per bambini, ogni sera dalle 18. Ad accendere, stasera, sarà Riccardo Mori, vocalist e chitarrista già al fianco di Vasco Rossi che a capo del suo trio proporrà classici e perle nascoste della storia del rock. Nelle prossime settimane arriveranno l’irresistibile Bobo Rondelli, per presentare dal vivo il nuovo album in anteprima, l’impegno e il rock senza compromessi di Giorgio Canali & Rossofuoco e degli Animaux Formidables, la canzone d’autore in varie declinazioni di Giovanni Truppi, La Municipal, Lamante, Tripolare, Popa e della Rino Gaetano Band, il nuovo funk soul di Le Feste Antonacci, de Il Mago del Gelato e di Studio Murena, il romanticismo rock di Gabriella Martinelli.