Shrek Terzo e tutte le parodie presenti nel film

Per la prima serata in tv, sabato 25 maggio, su RaiUno alle 21.25 proporrà il documentario “La nostra Raffaella”. Si ricorda con affetto Raffaella Carrà, raccontando la storia umana e professionale di una straordinaria artista che ha reso grande la Rai. bergamonews

Thriller autoriale dalla struttura classica - Thriller autoriale dalla struttura classica - “Se sparisce la figlia di un’ex prostituta non frega un cazzo a nessuno, invece se spariscono due ragazzi ricchi tutti perdono la testa”. Oggi voglio parlarvi di un bel thriller, classe 2021, ambienta ... mymovies

La Top 10 dei film più visti su Netflix in questo momento - La Top 10 dei film più visti su Netflix in questo momento - Netflix svela i film del momento: scopri la Top 10, da shrek a Barbarian, e perché questi titoli stanno conquistando il pubblico. it.benzinga