Showtime svela il cast di Dexter | Original Sin - la serie prequel

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 25 maggio 2024)Morgan è pronto per tornare nuovamente sul piccolo schermo di, ma questa volta attraverso unadal titoloSin. Inizialmente intitolata semplicemente: Origins, la nuova(in Italia arriverà su Paramount+) porta al centro dell’attenzione le origini del mito, partendo dagli anni dello studio per arrivare alla sua trasformazione come serial killer. Il ruolo da protagonista è stato affidato a Patrick Gibson (Shadow and Bone), il giovane attore raccoglie le redini dell’iconico ruolo lasciate da Michael C. Hall, protagonista dellae, ma anche del sequel: New Blood. Con Gibson, ilvede tra i protagonisti anche il vincitore del Golden Globe Christian Slater (Mr. Robot), che interpreterà suo padre Harry Morgan, e Molly Brown (Senior Year) che interpreta la sorella minore di, Debra Morgan. Clyde Phillips, torna come showrunner e produttore esecutivo delladi 10 episodi, e ambientata 15 anni prima degli eventi di