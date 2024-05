Sherif-Stearns oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Wta Rabat 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Mayarse la vedrà contro Peytonnella finale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della capitale marocchina. La solida egiziana è decisamente riposata dopo aver lasciato solamente un game alla malcapitata russa Kamilla Rakhimova. Non si può dire altrettanto della statunitense che, dopo l’incredibile rimonta ai danni della romagnola Lucia Bronzetti, ha sconfitto dopo una battaglia di più di tre ore la bulgara Viktoriya Tomova. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà largamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultima, inoltre, differentemente dalla propria avversaria, ha già vinto un titolo a livello di circuito maggiore nel 2022 sul rosso di Parma. Anche la lentezza della superficie sembra strizzare l’occhio al tennis della nordafricana, che dovrà cercare di allungare il più possibile gli scambi contro l’americana, rimasta in campo complessivamente per più di sei ore nelle sue ultime due apparizioni.