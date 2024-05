Servizio straordinario di controllo del territorio | carabinieri di Cortona in azione

(Di sabato 25 maggio 2024) Arrestata una persona per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Denunciate due persone per guida sotto l’influenza dell’alcol e delle sostanze stupefacenti; deferite due persone per truffa online. Identificate 112 persone, controllati 86 veicoli, 5 contravvenzioni al CDS contestate. Nel corso della serata tra giovedì e sabato 25 maggio 2024, idel Comando Compagnia dihanno intensificato l’attività didelcon posti dinelle principali arterie della Val di Chiana aretina. L’obiettivo di questo intervento era prevenire e reprimere forme di illegalità diffusa, una priorità per i militari dell’Arma. Ilha visto impegnati 16 militari e 7 pattuglie, con i seguenti risultati: 112 persone identificate, 86 veicoli controllati, 5 contravvenzioni al codice della strada contestate, e 2 patenti di guida ritirate per guida sotto l’influenza dell’alcol e di sostanze stupefacenti.

