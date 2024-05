Serie C Carpi e il nodo del ds Poi sarà programmazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilsi è ritrovato ieri sera di nuovo a cena per proseguire i festeggiamenti dopo la promozione in C ed è stata anche l’occasione per un confronto fra il presidente Lazzaretti e il ds Motta: se infatti la conferma di mister Serpini non è in dubbio, per il dirigente bolognese il dialogo è aperto, considerando anche il lavoro di Motta in un’importante multinazionale. Ad oggi la sensazione è che si vada verso una conferma del ds a cui verrà affiancato un direttore tecnico, che potrebbe essere Marco Bernardi, ancora legato al Fiorenzuola. Una soluzione che già Lazzaretti prese ai tempi della Correggese, quando nel 2019-20 dopo aver vinto l’Eccellenza scelse di affiancare proprio Bernardi ds della promozione (che allora lavorava in banca) con Gabriel Maule per affrontare laD. Intanto radiomercato affianca ai biancorossi l’interesse per alcuni dei miglior giocatori dell’ultimaD.