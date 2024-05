Serie B - il Palermo fuori dai playoff | il bilancio del sindaco Lagalla

(Di sabato 25 maggio 2024) Grande delusione in casadopo la sconfitta contro il Venezia e l’eliminazione dalla corsaverso laA. “È un grande dispiacere aver visto interrompere il cammino delneidiB. Il mio pensiero e il mio ringraziamento vanno alla tifoseria che, durante l’arco della stagione, compresi gli spareggi, non ha mai fatto mancare il proprio caloroso e incondizionato sostegno alla squadra, nonostante gli alti e bassi”. Sono le parole deldi, Roberto. “Convinto dellatà della proprietà del club, l’auspicio è che si possa lavorare per regalare, nella prossima stagione, alla città e ai tifosi rosanero i traguardi che meritano”, conclude. L'articolo CalcioWeb. .

Il Venezia, dopo aver vinto l’andata, vince anche il ritorno eliminando il Palermo: lagunari in finale contro Cremonese o Catanzaro Il Venezia approda in finale playoff di Serie B e si giocherà l’accesso alla massima serie contro Cremonese o Catanzaro, che partiranno dal 2-2 dell’andata. calcionews24

Repubblica: “Il Palermo è durato meno di 4 minuti. Adesso la rivoluzione” - Repubblica: “Il palermo è durato meno di 4 minuti. Adesso la rivoluzione” - L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul palermo sconfitto a Venezia e il sogno serie A infranto. È durato meno di quattro minuti il sogno del palermo di compiere l’impresa e di continuar ... mondopalermo

Cremonese-Catanzaro, probabili formazioni: conferme per Stroppa, Brignola dal 1' - Cremonese-Catanzaro, probabili formazioni: conferme per Stroppa, Brignola dal 1' - Questa sera alle 20:30 andrà in scena il ritorno della semifinale playoff di serie B tra Cremonese e Catanzaro. In virtù del 2-2 dell'andata, ai grigiorossi ... footballnews24

Venezia-Palermo, Candela: “Cremonese o Catanzaro Sono due squadre diverse, affronteremo chi meriterà” - Venezia-palermo, Candela: “Cremonese o Catanzaro Sono due squadre diverse, affronteremo chi meriterà” - Dovevamo pensare a lasciare da parte la gara di palermo e vincere questa gara perchè è un attimo ... Non sono stati giorni facili dopo La Spezia, ci siamo visti scivolare la serie A tra le mani, ma ... trivenetogoal