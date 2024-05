Serie B 2023 2024 - Cremonese show | Catanzaro travolto 4-1 Sarà finale col Venezia

(Di sabato 25 maggio 2024) Latravolge il4-1 allo ‘Zini’ dopo il 2-2 dell’andata e si qualifica per laplayoff diB contro il. Giovedì 30 maggio è in programma il match di andata, domenica 2 giugno quello di ritorno. Prova di forza importante quella della squadra di Stroppa che dimostra di aver appreso la lezione del ‘Ceravolo’, quando gli uomini di Vivarini sfiorarono la rimonta dallo 0-2 fino al possibile 3-2. Al 14? c’è il vantaggio della. Massimo Coda guida la ripartenza dei grigiorossi e serve al limite dell’area Vazquez che si gira col mancino e lascia partire un tiro che si infila all’incrocio dei pali. Come nel match di andata, lapassa sul 2-0, ma stavolta impiega solamente cinque minuti per raddoppiare. Castagnetti alza la testa e scodella una palla in area, dove Buonaiuto in mezza sforbiciata beffa Fulignati con una traiettoria sporca che si infila sotto la traversa.

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Catanzaro, match valido per il ritorno della semifinale playoff di Serie B 2024. Fischio d’inizio alle 20:30 allo Zini, dove le due squadre ripartono dal 2-2 dell’andata e andranno a caccia di una vittoria che vorrebbe dire continuare a sognare la promozione in Serie A. sportface

Saranno Venezia e Cremonese a contendersi l'ultimo posto disponibile in Serie A per la stagione 2024/2025. I grigiorossi hanno raggiunto i lagunari nella finale playoff di Serie B dopo aver battuto 4-1 il Catanzaro nella semifinale di ritorno dopo il 2-2 del Ceravolo. fanpage

