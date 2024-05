Serie A - nuovo capitolo della partnership tra Daz - Figc e Aia | di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2024) Novità in attesa dell’ultima giornata diA: laformativa e informativa siglata tra Dazn,, Aia, con la collaborazioneLegaA, si arricchisce di un altro contenuto inedito. Per la prima volta nella storia calcistica, gli arbitri aprono le porte dei propri raduni per offrire, a tutti i tifosi di calcio, un punto di vista esclusivo sul mondo arbitrale. Disponibile da oggi in esclusiva su Dazn, ilcontenuto on demand si sviluppa tra il centro tecnico di Coverciano e il centro Var di Lissone e ha come protagonisti Gianluca Rocchi e il suo staff. Nel contenuto sono presenti le riunioni tra designatori, arbitri, assistenti e Var, dove si discute del regolamento, del protocollo e si analizzano gli episodi arbitrali. Le riunioni, spesso caratterizzate da scambi di idee e pareri senza filtri, consentono di capire meglio le dinamiche, le competenze richieste per gestire le partite ai massimi livelli e le sfide del ruolo arbitrale, permettendo così una formazione costante: dall’utilizzo del VAR, alla gestione degli errori, alle prime partite arbitrate e molto altro ancora, un’opportunità unica per avvicinarsi meglio al mondo dell’arbitraggio.