Serie A - negli anticipi di oggi ultima di Pioli al Milan | le partite

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Juventus U23, match dello stadio Dei Marmi valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. sportface

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Padova-Vicenza, match dello stadio Euganeo valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione biancoscudata, dopo la brutta sconfitta incassata un paio di giorni fa nella gara di andata, ha assolutamente bisogno di portare a casa una vittoria con almeno due gol di scarto per continuare a sperare nella finale. sportface

Avellino-Catania dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Avellino-Catania dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Avellino-Catania è la partita di ritorno del secondo turno dei playoff di serie C, fase nazionale. Si gioca allo stadio Partenio alle 20.30, con diretta tv su Sky (per abbonati), gratis e in chiaro su ... fanpage

Una lunga serie di stop. Donne aggredite da un cliente. Locale chiuso per dieci giorni - Una lunga serie di stop. Donne aggredite da un cliente. Locale chiuso per dieci giorni - Il provvedimento deciso dal questore nei confronti di un bar di piazza Castello. L’esercizio commerciale era già finito nei guai per la vendita di alcol a minorenni. ilgiorno

Cremonese-Catanzaro dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Cremonese-Catanzaro dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Cremonese-Catanzaro è la seconda semifinale dei playoff di serie B. L’incontro si disputerà stasera e prenderà il via alle ore 20:30. Diretta TV su Sky e DAZN, all’andata è finita 2-2. fanpage