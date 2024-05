Serie A - arriva la conferma ufficiale | resta l’allenatore

(Di sabato 25 maggio 2024) Sonote le conferme per la pronta permanenza di un tecnico diA, non dovrebbe lasciare la nave in questa finestra di mercato. Gli scorsi giorni hanno raccontato qualcosa di storico, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha vinto l’Europa League a discapito del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. La squadra tedesca ha riscritto la storia del calcio diventando la squadra più imbattuta di sempre, ben 51 partite senza perdere prima della finale contro i bergamaschi. Le parole delex Inter e Genoa avevano lasciato presagire possibilità concrete di addio per lui, la Dea però vuol tenerlo e quest’oggi Percassi ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport che sembrano mettere la parola fine sulla vicenda. Il presidente della Dea ha dichiarato che bisogna solamente risolvere gli ultimi dettagli ma Gasperini rimarrà a Bergamo ancora a lungo. Gasperini rimane all’Atalanta, accordo con Percassi Gasperini torna a disputare la Champions League con l’Atalanta e lo farà in prima fascia con i suoi ragazzi, il tecnico ha trovato l’accordo col presidente Percassi e potrà deliziare i bergamaschi al Gewiss Stadium anche la prossima stagione.

Dalla Serie B è appena arrivato il verdetto sul Bari: è ufficiale, ecco com’è andato il playout contro la Ternana. In serata, allo stadio “Liberati” di Terni, è andata in scena la sfida salvezza tra Ternana e Bari. Il playout di andata si è concluso 1-1 al San Nicola di Bari: la conferma del pareggio anche nel match di ritorno, sarebbe stato favorevole agli umbri che, forti del posizionamento migliore in classifica, avrebbero potuto festeggiare la conferma in Serie B. spazionapoli

Si chiude un capitolo, se ne apre un altro per le stecche monzesi. Tommaso Colamaria, tecnico dell’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar dalla fondazione, si congeda dalla panchina della società. Lui stesso aveva contribuito a costituire il club nel 2013. sport.quotidiano

Nel 2025 la Taric arriva nel Comune di Carmignano. Assemblee pubbliche per spiegare tutte le novità - Nel 2025 la Taric arriva nel Comune di Carmignano. Assemblee pubbliche per spiegare tutte le novità - CARMIGNANO - La Tariffa corrispettiva arriva nel Comune di Carmignano e per spiegarne le novità Alia Multiutility e l’amministrazione comunale organizzano ... piananotizie

Playoff serie A1M, la Pallanuoto Trieste chiude all'ottavo posto - Playoff serie A1M, la Pallanuoto Trieste chiude all'ottavo posto - I muli cedono alla Telimar Palermo per 12-16. I siciliani chiudono la serie sul 2-0 e per la squadra giuliana arriva un ottavo posto conclusivo. Quella di oggi è stata l'ultima panchina alabardata per ... triesteprima

Serie A, Milan-Salernitana: tutte le statistiche pre partita - serie A, Milan-Salernitana: tutte le statistiche pre partita - Milan vs Salernitana del 25.05.2024 - Statistiche prepartita STATISTICHE SULLE PARTITE Finisce la stagione 2023-24, che non sarà ricordata con piacere dai tifosi rossoneri per ... milannews