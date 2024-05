Serie A 2023 24 - Diretta DAZN 38a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

(Di sabato 25 maggio 2024) La 38adiA TIM supromette di essere un crocevia fondamentale nella lotta per la permanenza nel massimo campionato. Chi trionferà e raggiungerà la salvezza? Chi sarà condannato alla retrocessione?Tutta laA TIM è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. Attiva ora.La settimana finale diA si apre giovedì 23 maggio 2024 con l’attesissimo incontro Cagliari vs Fiorentina, che andrà in scena alle 20:45 e sarà trasmesso inesclusiva su. Questo match è disponibile anche su ZONA, canale 214 di Sky e Tivùsat. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, con Fabio Bazzani al commento tecnico. A bordo campo e per le interviste ci sarà Francesco Fontana. Il Cagliari, guidato da Claudio Ranieri, festeggia la salvezza ottenuta a Reggio Emilia contro il Sassuolo e affronta la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che potrebbe essere alla sua penultima partita con i Viola.

Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Monza, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium si chiude una stagione particolare per i bianconeri, che hanno vinto un trofeo ma nel girone di ritorno sono in crisi di risultati e con il cambio di allenatore clamoroso da Allegri a Montero. sportface

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Salernitana, valevole per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2023/2024. I rossoneri chiudono la stagione a San Siro, davanti al proprio pubblico, contro un’avversaria già retrocessa da mesi. sportface

Empoli – Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Empoli – Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Empoli - Roma di Domenica 26 maggio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 38ma giornata di serie A ... calciomagazine

Sassuolo, il ds Rossi: “Felice per quanto fatto, arrabbiato per come è finita. Ringrazio tutti.” - Sassuolo, il ds Rossi: “Felice per quanto fatto, arrabbiato per come è finita. Ringrazio tutti.” - Visualizzazioni: 5 Il ds del Sassuolo Giovanni Rossi ha tenuto una conferenza stampa d’addio dopo ben 14 anni. Di seguito le sue parole. Le parole di Rossi “Buongiorno a tutti. Ho fatto 14 anni qui, h ... calciostyle

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky Playoff 2 Turno Nazionale Ritorno: Palinsesto e Telecronisti - serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky Playoff 2 Turno Nazionale Ritorno: Palinsesto e Telecronisti - 28 squadre, un posto per la serie B: ogni gol conta, chi la spunterà Non perderti neanche un’azione dei playoff di serie C NOW in streaming su NOW Sabato 25 Maggio 2024, continua l'attesissimo torneo ... digital-news