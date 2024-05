Serata new wave e post-punk

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Tris di artisti questa sera alla Skaletta Rock Club di via Crispi 168, dove a partire dalle 22 prenderà il via una notte di musica dedicata a new. Due gruppi, uno dalla Toscana e uno spezzino al 100% di recente formazione per altrettanti live, a cui seguirà un dj set. Si esibiranno in concerto i Society of Motion, terzetto nato tra le province di Lucca e Massa, autore di una darkdalle sonorità malinconiche riverberate e dalle ritmiche ipnotiche. Quindi, sarà la volta dei Freddi Rituali, duo di cantautorato synthpop/new, dal sound cupo e minimale, como da Diego Ballani e Marco Tosetti, già componenti della band mod Made e parte di altri variegati progetti musicali, che hanno recentemente pubblicato un omonimo Ep. Chiusura affidata a Mirko Bogazzi, aka Dj Komakino: un veterano della scena/darknazionale. Ingresso riservato ai possessori di tessera Arci.