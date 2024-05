(Di sabato 25 maggio 2024) . E’ stata questa l’emergenza che si sonoti a fronteggiare gli agenti della Polizia Locale nella giornata di martedì. La pattuglia era impegnata nel servizio di perlustrazione del territorio per l’accertamento di eventuali danni del maltempo. Nel quartiere Papa Giovanni è stata fermata da un gruppo .

Senago, trova un serpente di due metri in auto - senago, trova un serpente di due metri in auto - senago, trova un serpente di due metri in auto. E’ stata questa l’emergenza che si sono trovati a fronteggiare gli agenti della Polizia Locale nella ... ilnotiziario

Omicidio di Giulia Tramontano, quel sangue nel bagagliaio rivelato dal Luminol e i vani tentativi di Impagnatiello di ripulire la casa - Omicidio di Giulia Tramontano, quel sangue nel bagagliaio rivelato dal Luminol e i vani tentativi di Impagnatiello di ripulire la casa - Assiste impassibile al processo Alessandro Impagnatiello. Assenti i parenti di Giulia. È il giorno degli esperti di analisi scientifiche e forensi dell’Arma ... milano.corriere