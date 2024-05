Semifinali Scudetto A1 ginnastica artistica 2024 oggi in tv | canale - orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Tutto pronto per ledi Serie A1 del Campionato Italiano “Trofeo Veggy Good”di. Archiviate le tre tappe di regular season a Montichiari, Ancona e Ravenna, si alza il sipario sulla Final Six che vede al via le sei squadre migliori della regular season, pronte a darsi battaglia per l’ambito trofeo. Nel girone A femminile, come stabilito dai sorteggi, si incontranoCivitavecchia,’81 Trieste eLibertas Vercelli, mentre la Brixia Brescia affronta nel girone B Unione Sportiva Renato Serra eRiccione. In campo maschile, invece, nel girone A si sfidano Virtus Pasqualetti,Pro Carate e PalestraFerrara, mentre nel gruppo B ci sono Gymnastic Romagna Team, Spes Mestre e Giovanile Ancona. Si preannuncia spettacolo: chi accederà all’atto conclusivo? L’appuntamento è a partire dalle ore 17.