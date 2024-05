Sella - occasione d’oro per chiudere i conti

(Di sabato 25 maggio 2024) C’è ancora Latina sulla strada della Benedetto, questa volta in trasferta, con palla due domani alle 18. Due partite e due sconfitte nei precedenti stagionali contro i pontini, che si presenteranno all’appuntamento ultimi e già retrocessi in B. Si è rivelato infatti una sorta di fuoco di paglia l’88-80 del 5 maggio scorso rifilato ai biancorossi alla Baltur Arena, viste e considerate le tre successive sconfitte contro Chiusi, Nardò e Agrigento, che hanno dilatato le distanze dal secondo posto, l’unico alla portata alla vigilia della poule-salvezza. Diversa la situazione della, a cui invece bastano due vittorie per ottenere l’aritmetica permanenza nella categoria, oppure anche una soltanto, a patto che Chiusi inciampi sul parquet della Luiss Roma. Ma calcoli, a questo punto della stagione e con otto lunghezze di vantaggio sul terzo posto, non ha senso farne: Cento deve andare in campo per vincere, senza pensare ad altro, poi si vedrà.

