Seguiti dal Comune 700 minori Al via il progetto Affi-Darsi a supporto di bimbi e famiglie

(Di sabato 25 maggio 2024) Si chiama ““ ed è ilpromosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa Proges per implementare le reti solidali trae individuareo singoli cittadini disponibili a intraprendere un percorso dido familiare a sostegno diin difficoltà. Attualmente ilsi occupa di un numero diche supera ampiamente quota 700, quasi la metà con ordinanza del Tribunale, alcuni di loro si trovano in strutture. Ha spiegato l’assessore all’Inclusione Paola Reguzzoni, presentando l’iniziativa: "Con il Covid, il bisogno è esploso e continua a crescere, tanto che si può parlare di emergenza a tutti gli effetti". Isotto tutela, ha continuato Reguzzoni, "impegnano risorse comunali che sfondano i tre milioni all’anno, ma il problema non è solo economico, è anche educativo e sociale". Si confermano purtroppo nelle cause abusi e maltrattamenti fisici, aumentano quelli psicologici.