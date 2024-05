Seashell Nails | le unghie da sirena per l’estate 2024

(Di sabato 25 maggio 2024) Con l’arrivo delsu TikTok ed Instagram non si fa che parlare delle, un trend che strizza l’occhio al Mermaidcore, ultra colorato ed elegante.avanza e i beauty addicted desiderano arrivare preparati. Per fortuna ci pensa TikTok a proporre le tendenze del momento ed una delle più colorate fa riferimento ancora una volta alla manicure. Perpiù colorate, che lasciano il segno, si punta alle, un trend che strizza l’occhio al Mermaidcore in voga nel corso del 2023 e che ha ancora qualche asso nella manica da giocare. Crediti: Instagram/@mem– VelvetMagComplici anche i red carpet e i look delle star che faticano ad archiviare la macro categoria, anche la manicure si ispira al tocco dae propone questa volta un trendche si ispira a forme e colori delle conchiglie mescolandosi ad un tocco di fairycore. L’ispirazione fantasy incontra anche il mondo delle fiabe, tornato a sussurrare all’orecchio delle tendenze glam come dimostrato di recente proprio al Met Gala

12 Summer French Tip Nail Art Ideas - 12 Summer French Tip Nail Art Ideas - French tip nail designs will allow you to embrace the buzzy-yet-classic style in a totally modern (and seasonally appropriate) way. bustle

35+ Beach Nail Designs for Short Nails - 35+ Beach Nail Designs for Short nails - Here’s the scoop on beach nail designs for short nails! Likewise, your choice of nail design contours your whole look. You must be looking for beach-inspired summer nail ideas for short nails. msn

Megan Thee Stallion’s Silver Sparkle Mani Is Going on My Summer Mood Board - Megan Thee Stallion’s Silver Sparkle Mani Is Going on My Summer Mood Board - Long, gorgeous, and glimmering, Stallion’s Hot Girl mani, which is essentially a new-and-improved take on mermaid chrome nails, is the perfect blend of several summer trends—and mark my words, is so ... yahoo