Se questo è turismo Città d' arte sotto assedio

(Di sabato 25 maggio 2024) Con l’estate si moltiplicano i visitatori in arrivo da tutto il mondo. Flussi non gestiti che creano ingorghi nelled’e nei borghi. Tra divieti e ticket che esasperano i residenti. A Tenerife, rinomatissima capitale delle Canarie, meta deldi massa oltre che località scelta dai pensionati di tutta Europa, la popolazione è addirittura scesa in piazza. Migliaia di residenti, armati di clli con scritte cubitali - come «Turisti tornatevene a casa» e «Le Canarie hanno un limite» - hanno protestato contro una politica delsenza alcun criterio, che distrugge le bellezze naturali e impoverisce il territorio. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il progetto di un resort di 400 ville lungo la costa meridionale, in una zona considerata un paradiso naturalistico. Da tempo Tenerife è sul punto di esplodere. L’anno scorso le isole Canarie, con una popolazione di 2,2 milioni di abitanti, hanno accolto quasi 14 milioni di turisti, il 13 per cento in più rispetto all’anno precedente.