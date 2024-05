(Di sabato 25 maggio 2024) "Il giuha mandato una istanza al ministro della Giustizia italiano perché in Ungheria l'immunità decorre dal momento della nomina, per cui ha chiesto conferma sulladi. Però il ministro della Giustizia non risponde". Lo fa sapere Roberto, denunciando anche come il giu- durante l'ultima udienza - abbia rivelato il domicilio di sua figlia a Budapest. .

“Se l’Italia comunica la candidatura di Ilaria Salis, scatterà subito l’immunità”, dice il padre - “Se l’Italia comunica la candidatura di ilaria Salis, scatterà subito l’immunità”, dice il padre - "Il giudice ha mandato una istanza al ministro della Giustizia italiano perché in Ungheria l'immunità decorre dal momento della nomina, per cui ... fanpage

Roberto Salis: 'Immunità a Ilaria se l'Italia comunica la sua candidatura' - Roberto Salis: 'Immunità a ilaria se l'Italia comunica la sua candidatura' - "Durante l'udienza il giudice ha fatto sapere che ha mandato una istanza al ministro della Giustizia italiano perché in Ungheria l'immunità decorre dal momento della nomina. (ANSA) ... ansa

Europee, Roberto Salis a Cagliari: «Un voto per liberare Ilaria» - Europee, Roberto Salis a Cagliari: «Un voto per liberare ilaria» - «ilaria Salis è l’unica candidata che non può fare campagna elettorale, noi dobbiamo riempire questo vuoto». Così Giuliana Sgrena, nella nota diffusa da Sinistra Italia-Avs per lanciare anche in Sarde ... unionesarda