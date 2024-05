Se la casa è un’utopia Affitto e spazi condivisi fino a 40 anni e più | Costretti dalla precarietà

(Di sabato 25 maggio 2024) Ladi proprietà è quasiper chi ha meno di 40e uno stipendio nella media a Milano, la scelta di vivere ino di optare verso "forme di abitare collaborativo" è obbligataeconomica e lavorativa". Ci si muove di più, si cambia città più di frequente rispetto al passato, e la difficoltà nel mettere radici stabili è tra i fattori che portano a rimandare la scelta di creare una famiglia e di fare figli. Un quadro che emergericerca Abitare Fluido realizzata da Fondazione Feltrinelli con il supporto di Fondazione Cariplo, raccogliendo e analizzando le interviste di 500 giovani di età compresa fra 23 e 40, con successivi workshop a Milano e Torino. Il rapporto evidenzia come il trend di mobilità giovanile sia crescente: aumentano le persone che preferiscono vivere inanziché possedere la. E questo accade, soprattutto, a causa dellaeconomica e lavorativa che incide nella scelta diper il 42%.

"No alla guerra, viva la Pace": la manifestazione della scuola Pisacane - ...anche gli animi dell'intera area per una mattinata dedicata a un'utopia operante da costruire insieme. Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giorno Metropolis/567 - "Porto a casa". Cosa ... roma.repubblica

Lorenzo Brugnera, presidente della Latteria Soligo, si racconta - ...alla parola 'imprenditore' ma che non rappresentano un utopia. ... Chi è Lorenzo Brugnera E' un uomo legato alla propria terra in ... Mio padre aveva un po' di terra e facevamo anche il vino in casa dal ... oggitreviso