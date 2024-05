Se hai questa forma di occhi - il tuo destino sarà come quello di Lady Diana | guardati ora allo specchio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 25 maggio 2024) Ogni persona ha unadeglidiversa, ma esistono delle tipologie particolari definite “sanpaku” che sarebbero associate a disgrazia. Molti personaggi famosi del passato e del presente hanno unaparticolare degli, che secondo la tradizione popolare cinese è collegata a unnefasto. La particolare conzione oculare in oggetto era anche caratteristica di, chesappiamo morì in un tragico incidente stradale. Secondo una leggenda,aveva unadegliche le ha portato disgrazia – cityrumors.itnon pensare, poi, alla sorte di Marilyn Monroe? Anche lei aveva glisanpaku,John Lennon, Michael Jackson, Jim Morrison, James Dean, Audrey Hepburn, John Kennedy, Elvis Presley e altri personaggi tristemente notiCharles Manson. Cosa significa avere glisanpaku e perché segnano – negativamente – il tuoAvere gliSanpaku, secondo una leggenda orientale, potrebbe avere influenza nel, e non in modo positivo.