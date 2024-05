Scuola di legalità nella riserva con i carabinieri

(Di sabato 25 maggio 2024) CASTELFRANCO Da tempo il repartoBiodiversità di Lucca, che gestisce lanaturale di Montefalcone tramite iForestali del nucleo locale, ha aperto le porte della splendida oasi naturalistica alle scuole e ai progetti di educazione allaambientale. Ultime scolaresche ospitate due classi prime delle Secondarie di primo grado Nelson Mandela di Staffoli e Martin Luter King di Calcinaia. Il personale deiForestali e il comandante della stazione di Castelfranco hanno approfondito "il concetto di, inteso come rispetto delle regole basilari del vivere civile e dell’ambiente e delle leggi che li regolano, al fine di contribuire all’educazione dei giovani di oggi, affinché diventino adulti coscienziosi ed onesti, impegnati in prima persona anchedifesa dell’ambiente e del territorio e futuri fautori della protezione del grande e importante patrimonio ambientale presente nel nostro Paese".

