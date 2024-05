Scuola - appello da cento insegnanti contro il progettificio del Pnrr | Soldi per tutor e piani inutil - ma niente per le classi pollaio e gli stipendi dei prof

"Alcuni adulti sono egoisti e non pensano ai bambini", "I ladri non dovrebbero rubare perché nella scuola ci sono bambini che cercano di imparare". L'articolo “Rubando nelle scuole si ruba il futuro dei bambini!”, l’appello disperato degli alunni di una scuola dopo il 13esimo furto subito sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. orizzontescuola

S. Maria Nuova, un’intitolazione contro la mafia - S. Maria Nuova, un’intitolazione contro la mafia - Preziosi sia la collaborazione dell’associazione Libera, coordinamento di Forlì-Cesena, sia gli interventi a scuola dell’ex ispettore della Dia, Pippo Giordano, che ha raccontato la sua esperienza di ... ilrestodelcarlino

Giustizia riparativa «negata» per un 24enne a processo per violenza sessuale: mancano centri e figure professionali - Giustizia riparativa «negata» per un 24enne a processo per violenza sessuale: mancano centri e figure professionali - Bologna, il giovane aveva chiesto un percorso di mediazione ottenendo il consenso della vittima.Ma per il gup è impossibile:«Non risulta eseguita la ricognizione dei centri esistenti e non sono ancora ... corrieredibologna.corriere

A Capannori il primo atto per la costituzione di un tavolo permanente sulla scuola - A Capannori il primo atto per la costituzione di un tavolo permanente sulla scuola - Insegnanti, famiglie e operatori scolastici del territorio di Capannori si confrontano sull’educazione e sul futuro delle nuove generazioni. luccaindiretta