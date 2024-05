Scoperto Gliese-12 - un pianeta simile alla Terra Potenzialmente abitabile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Bologna, 25 maggio 2024 - Il suo nome è12b e potrebbe esseree ipoteticamente: si tratta deldi questo genere più vicino maifinora, localizzato nella costellazione dei Pesci. Di una dimensione a metà strada tra lae Venere, è stato individuato mediante il Transiting Exoplanet Survey Satellite della Nasa; gli studi preliminari sono stati pubblicati sul''Astrophysical Journal Letters and Monthly Notices' della Royal Astronomic Society. Così come la, anche12b gira attorno a una stella, una nana rossa: sebbene impieghi appena 12 giorni per completare un'orbita - contro i 365 necessari al nostro- il clima dovrebbe comunque essere mite. Anche se probabilmente privo di atmosfera, gli scienziati hanno calcolato che la temperatura superficiale non supera i 42 gradi centigradi, viste le dimensioni decisamente più circoscritte del suo astro rispetto al Sole.