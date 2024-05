Scoperta illecita vendita di coltelli grazie a segnalazione di un volontario dell' Anc

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Ravenna, 25 maggio 2024 – Lada parte di un’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna ha consentito di indagare in stato di libertà un 50enne originario del Bangladesh, intento alladi(con punta e lama affilata) di varie specie e dimensioni. E’ successo questa mattina (sabato) a Ravenna presso il mercato settimanale di via Sighinolfi. Il personale'Ufficio Polizia Commerciale e Tutela del Consumatore ha proceduto al controllo, appurando che uno ‘spuntista’ bengalese, in regola sul territorio nazionale, aveva messo in13a suddetta tipologia. A seguito dei controlli è emerso che l’uomo era gravato da diversi precedenti penali, ma con nulla in atto. Visti i presupposti di legge, il 50enne è stato accompagnato presso il Comando di Polizia Locale per i rilievi foto-dattiloscopici e fotografici (come previsto dalla normativa vigente) e denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi’art.