Sciopero della fame? Alessia Pifferi cambia idea | Mi devo allenare…

(Di sabato 25 maggio 2024)sospende loin carcere per andare in palestra. «Ha bisogno di sostentamento per allenarsi». La 38enne condannata all’ergastolo per l’omicidiofiglia Diana aveva smesso di alimentarsi a inizio settimana.Un’azione conclusa dopo tre giorni, come riportato dalla trasmissione Mediaset “Quarto grado”, che ha aggiunto che la donna ha fatto richiesta dell’usopalestra per un’ora al giorno. L’avvocataPontenani dichiara: «Sta malissimo, è distrutta. Non fa altro che piangere».Leggi anche:inin carcere: “Non ho più voglia di vivere” Lointerrotto, 38 anni, è stata condannata all’ergastolo per aver abbandonato e lasciato morire la figlia Diana, 18 mesi, nel luglio del 2022. Dopo avere ottenuto il permesso di allenarsi in palestra, la detenuta avrebbe ripreso ad alimentarsi.