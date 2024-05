Schlein | Sul premierato Meloni spacca l' Italia  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 25 maggio 2024) AGI - "Ieri la presidente del consiglioha detto, in riferimento al, 'o la va o la, ma qui non si tratta della sua poltrona, si tratta dell'che si. Non si è mai vista una sedicente patriotare in due il Paese con l'autonomia differenziata che è il cinico baratto che laha fatto con la Lega di Salvini". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly, parlando a margine di un'iniziativa elettorale ad Aversa. "Noi - ha affermato - ci batteremo contro un'autonomia differenziata che vuole aumentare i divari territoriali. Pensiamo non ci possa essere un riscatto per l'senza il riscatto del sud. Questo è ancora l'antico disegno secessionista della Lega. Non hanno messo un euro su questa riforma e il che vuol dire che non gli interessa ridurre le diseguaglianze territoriali e sociali". "Noi - ha sottolineato - non accettiamo questa autonomia che sarebbe il colpo di grazia sulla sanità pubblica che il governo sta già tagliando.