Schlein | L’Italia ha bisogno che il Next generation Youth prosegua

(Di sabato 25 maggio 2024) VERONA – “‘oggi da sola non ha il margine fiscale per fare tutti gli investimenti che servono per accompagnare le imprese. nella transizione digitale ed ecologica. Per questo abbiamoche il, nonostante le destre nazionaliste stiano cercando di fermarlo”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, ad un incontro elettorale a Verona, con Stefano Bonaccini e gli altri candidati e candidate alle Europee nella circoscrizione Nordest. “Credo che, a partite dal presidente Bonaccini – ha aggiunto la leader Dem – abbiamo messo in campo una bella squadra, di persone competenti, che andranno in Europa e fare la differenza. Fare la differenza vuol dire partecipare a negoziati cruciali per il nostro Paese, abbiamodi continuare nella strada degli investimenti comuni perchéne hapiù di altri”. L'articolo L'Opinionista. .

