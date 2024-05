Schianto - auto tranciata a metà Donna miracolata | ferite lievi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Avrebbe potuto trasformarsi nell’ennesima tragedia della strada. Invece, quasi per miracolo un’mobilista è rimasta praticamente illesa in un agghiacciante scontro avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a San Possidonio. Infatti una parte dell’carro ha tranciato in due la vettura sulla quale la, una 43enne, viaggiava. La stessa è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito ma non ha riportato appunto lesioni gravi. Losi è verificato intorno alle 14.30 di ieri pomeriggio a San Possidonio, sopra ponte Pioppa, al confine con Novi. La Dacia Duster su cui viaggiava la 43enne, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale si è schiantata contro uncarro che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Nello scontro un puntone si è sfilato dell’carro per poi tranciare le lamiere della vettura fino all’altezza della conducente. L’dellaè stata praticamente ‘sventrata’ nell’impatto eppure la conducente non è – fortunatamente – entrata in contatto con le lamiere contorte.