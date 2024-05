Scarseggia il petrolio - Cuba resta di nuovo al buio

L'Avana, 18 marzo 2024 - Una grave crisi energetica sta mettendo in ginocchio Cuba, la popolazione è al limite da mesi, provata continui black out e dal scarseggiare di medicine e generi alimentari. Ieri sera sono scesi in piazza a protestare i cittadini di Santiago de Cuba, la seconda città più grande dopo L'Avana.

quotidiano