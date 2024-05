Scaroni ringrazia Pioli | Ha impersonato molto bene lo stile Milan

Pioli saluta i tifosi, "mi avete acceso il fuoco dentro" - pioli saluta i tifosi, "mi avete acceso il fuoco dentro" - Ancora una volta 'pioli is on fire', riecheggia a San Siro nella serata dell'addio del tecnico. Tutti i tifosi tornano ad intonare il coro che ha accompagnato lo scudetto 2022. "E' la serata dei ringr ... ansa

L'allenatore rossonero, il francese e Kjaer salutano per i tifosi. Sugli spalti commozione e tanta gratitudine per la fine di un ciclo - L'allenatore rossonero, il francese e Kjaer salutano per i tifosi. Sugli spalti commozione e tanta gratitudine per la fine di un ciclo - L'allenatore rossonero, il francese e Kjaer salutano per i tifosi. Sugli spalti commozione e tanta gratitudine per la fine di un ciclo ... gazzetta

Milan, non si ferma la protesta contro la società: striscioni e fischi ai dirigenti - Milan, non si ferma la protesta contro la società: striscioni e fischi ai dirigenti - L`ultima di campionato e la passerella d`addio per Stefano pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer non placa la contestazione da parte del tifo del Milan nei confronti. calciomercato